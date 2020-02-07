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    Пт., 7 февраля 2020г.
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    Тема: Интернет на даче
    • Сегодня! Rrissti Cегодня в 09:30 «Ответить»
      Всем привет. Через месяц мы переедем на дачу, так как в квартире будем делать капитальный ремонт и это затянется минимум на 3-4 месяца. Проблема в том, что я работаю удаленно, делаю дизайн проекты и мне нужен стабильный интернет. В дачном поселке нет возможности провести кабель и что делать в этой ситуации я ума не приложу(( Как бы вы поступили на нашем месте?
      • Сегодня! PiroGa Cегодня в 09:49 «Ответить»
        Я бы на вашем месте сняла недорогую квартиру в городе и спокойно в ней работала, а на дачу ездила бы только ночевать. Вы в любом случае не подключите хороший интернет, а соответсвенно в это время и работать не сможете полноценно.
        • Сегодня! Kirpich Cегодня в 10:04 «Ответить»
          По-моему у вас проблема преувеличенная, ее можно решить просто покупкой сим карты с безлимитным интернетом http://www.domica.ru/sim-karty . Смотрите какой оператор хорошо ловит в поселке и такую симку делайте. Это очень удобно тем, что вы всегда сможете быть онлайн, независимо от места нахождения. Ведь во многих небольших населенных пунктах люди не имеют возможность подключить кабель, а инетом то они пользуются и не парятся по этому поводу!
          • Сегодня! idacekem Cегодня в 10:15 «Ответить»
            Квартиру снимать-это конечно оригинальная идея, учитывая тот факт, что у людей и так куча денег на ремонт уйдет)) Я когда на даче бываю, то на ноутбук раздаю интернет с телефона, удобно и работает вроде нормально.
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