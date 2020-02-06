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    Тема: Звонки
    • New! Незабудка91 Cегодня в 22:34 «Ответить»
      Суть вопроса такая: иногда несколько раз в полгода нужны специалисты, котоыре будут звонить клиентам и предлагать определенные услуги в течение нескольких дней, возможно будет требоваться чаще. Брать \людей на несколько дней не вариант. Как можно разрешить такую ситуацию. Нужно 5-6человек.
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