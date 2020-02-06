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    Чт., 6 февраля 2020г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Купить товары для маникюра.
    • New! krasALISA Cегодня в 22:25 «Ответить»
      Недавно закончила курсы маникюра/педикюра, планирую принимать на дому, клиенты уже есть. Сейчас хочу выбрать стартовые наборы для маникюра, гели, гель-лаки и пр. Посоветуйте, пожалуйста, хороший интернет-магазин товаров для ногтевого сервиса.
      • New! mariMARA Cегодня в 22:32 «Ответить»
        Работаю мастером ногтевого сервиса в салоне уже давно, такой вопрос тоже долго был актуальным. Раньше делали закупки в разных магазинах, в последнее время все заказываем на этом сайте https://nailmasteru.ru/ , прежде всего, привлекает большой ассортимент и достойное качество.Думаю, подберете для себя.
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