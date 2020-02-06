Недавно закончила курсы маникюра/педикюра, планирую принимать на дому, клиенты уже есть. Сейчас хочу выбрать стартовые наборы для маникюра, гели, гель-лаки и пр. Посоветуйте, пожалуйста, хороший интернет-магазин товаров для ногтевого сервиса.
Работаю мастером ногтевого сервиса в салоне уже давно, такой вопрос тоже долго был актуальным. Раньше делали закупки в разных магазинах, в последнее время все заказываем на этом сайте https://nailmasteru.ru/ , прежде всего, привлекает большой ассортимент и достойное качество.Думаю, подберете для себя.