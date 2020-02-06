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    Тема: Домик из бруса
    • Сегодня! Karasoff Cегодня в 20:03 «Ответить»
      Тут такое дело, спорим с супругой насчёт того, из какого материала будет качественнее построить дом! Она хочет какой-то быстровозводимый не понятно из чего, а я же твёрдо настроен на дом из хорошего бруса. Как бы можно было так узнать, как и по какой цене будет стоить деревянный и при условии, что стройка будет за городом, в области!
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