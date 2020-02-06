Решили купить новую мебель, очень актуален вопрос, куда и как вывезти старые вещи, причем довольно тяжелые и крупногабаоитные. Кто знает, подскажите, пожалуйста, надежную компанию, чтобы быстро приехали и забрали.
Пришлось недавно вывозить старую офисную мебель от прежнего владельца. Обзвонил несколько фирм, самые выгодные условия предложили в компании Утилизатор https://xn-----6kcbgxbjiacgivlm5a9armim9etl.xn--80adxhks/ , машина приехала в согласованное время, грузчики справились быстро, все погрузили и вывезли в течение получаса.