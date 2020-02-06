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    Чт., 6 февраля 2020г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Лофт мебель из металла
    • Сегодня! Ritulya Cегодня в 12:46 «Ответить»
      Мебель тысячелетиями изготавливалась из металла, так как это был основной материал в производстве мебели. В последнее время такая мебель стала популярна и её все чаще используют в интерьерном дизайне. Мы тоже решили разнообразить интерьер, заказать мебель в стиле Лофт. Вот на этом сайте https://svigo.by/novosti/mebel-iz-metall...nenie-v-dizayne лофт мебель из металла может быть изготовлена из полированной, брашированной или зачерненной нержавеющей стали, полированного хрома, никеля, латуни или меди, брашированной или античной латуни, бронзы или алюминия. В Svigo могут изготовить мебель в стиле «Лофт» для домашней, садовой, барной или офисной обстановки. Нам понравилась эта люксовая дизайнерская мебель, будем заказывать изготовление из металла в комбинации с твердыми породами дерева.
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