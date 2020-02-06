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    Чт., 6 февраля 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Кондиционер или же сплит система
    • Сегодня! Вадим Бор Cегодня в 12:20 «Ответить»
      Привет всем! Коллеги, я планирую поставить в квартиру кондиционер. Так вот, такой вопрос, что лучше выбрать сплит систему или же кондиционер?И какие марки можете посоветовать?
      • Сегодня! Limonov Cегодня в 12:38 «Ответить»
        Доброго дня! В целом, для обычного пользователя разницы никакой нет. Главное хороший выбирать и своевременно обслуживать его.
        • Сегодня! NikNikol Cегодня в 12:44 «Ответить»
          Здравствуйте! Мне кажется, что сплит система все таки более усовершенствованная модель кондиционера. К тому же стоит ориентироваться на мощность, на нее по площади квартиры стоит смотреть. Если интересно, вот такие сплит-системы Ballu средней ценовой категории для небольших квартир https://um-climat.ru/catalog/split-sistemy/ballu
          • Сегодня! Рома Ков Cегодня в 12:51 «Ответить»
            У меня ни того, ни другого нет. Но если буду ставить , то выбрать хочу кондиционер, с климат контролем в идеале. И главное, чтобы на обогрев работал.
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