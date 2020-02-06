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    Чт., 6 февраля 2020г.
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    Тема: Windows Office
    • Сегодня! idacekem Cегодня в 11:09 «Ответить»
      Всем привет. Подскажите, можно ли бесплатно скачать рабочий Windows Office? Покупать очень не хочется, а старая версия скоро будет заблокирована и что делать дальше я пока не знаю(
      • Сегодня! PiroGa Cегодня в 11:13 «Ответить»
        Бесплатно вы только пиратскую версию можете установить, что я категорически не советую делать! Я так фотошоп себе скачала, в итоге в нем половина функций не работало и все равно пришлось покупать лицензионку.
        • Сегодня! Kirpich Cегодня в 11:16 «Ответить»
          PiroGa, значит вы плохо искали, раз не нашли бесплатную версию, хотя может быть именно фотошоп и нельзя найти, я точно не знаю. А вот офис для компьютера можно абсолютно бесплатно скачать, например вот здесь http://windowsoffice.ru/ . Протестите его, там сами уже поймете все ли функционирует как нужно или есть недочеты. Потом если что мне напишите, я тоже планирую себе ПО обновлять и все сносить с компа.
          • Сегодня! Rrissti Cегодня в 11:20 «Ответить»
            Вы в торенте зарегистрированы? Я могу вам дать ссылку на рабочий офис, сама его устанавливала неделю назад. Только там во вложении нужно очень внимательно прочитать инструкцию по активации. Нужно делать все действия через архиватор, там достаточно сложно, но при желании можно разобраться.
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