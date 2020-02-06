Бесплатно вы только пиратскую версию можете установить, что я категорически не советую делать! Я так фотошоп себе скачала, в итоге в нем половина функций не работало и все равно пришлось покупать лицензионку.
PiroGa, значит вы плохо искали, раз не нашли бесплатную версию, хотя может быть именно фотошоп и нельзя найти, я точно не знаю. А вот офис для компьютера можно абсолютно бесплатно скачать, например вот здесь http://windowsoffice.ru/ . Протестите его, там сами уже поймете все ли функционирует как нужно или есть недочеты. Потом если что мне напишите, я тоже планирую себе ПО обновлять и все сносить с компа.
Вы в торенте зарегистрированы? Я могу вам дать ссылку на рабочий офис, сама его устанавливала неделю назад. Только там во вложении нужно очень внимательно прочитать инструкцию по активации. Нужно делать все действия через архиватор, там достаточно сложно, но при желании можно разобраться.