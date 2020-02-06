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    Чт., 6 февраля 2020г.
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    Тема: Хобби и увлечение
    • Сегодня! Solnishko Cегодня в 06:01 «Ответить»
      Предлагаю поделиться вашими увлечениями и хобби, думаю будет интересно) Я например занимаюсь аквариумными рыбками.
      • Сегодня! Petrash Cегодня в 06:30 «Ответить»
        А мне нравятся спортивные игры, вот ими и увлекаюсь, особенно футболом и волейболом. Ну это когда на улице погода хорошая, а если дождь, снег и ветер, то чаще дома втыкаю за компом. А чтобы время зря не терять, то частенько захожу в онлайн-автоматы. А из того, что больше всего понравилось в последнее время, так это казино, о котором подробнее тут Casino - X Раньше даже не подозревал, что за вечер можно срубить неплохие деньги, зато теперь чаще практикуюсь) Хочу еще добавить, что ошибка многих - это жадность, такие игроки не могут сказать стоп, хватит. Выиграв деньги, думают, сейчас выиграют ещё, но дальше складывается совсем по другому.
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