А мне нравятся спортивные игры, вот ими и увлекаюсь, особенно футболом и волейболом. Ну это когда на улице погода хорошая, а если дождь, снег и ветер, то чаще дома втыкаю за компом. А чтобы время зря не терять, то частенько захожу в онлайн-автоматы. А из того, что больше всего понравилось в последнее время, так это казино, о котором подробнее тут Casino - X Раньше даже не подозревал, что за вечер можно срубить неплохие деньги, зато теперь чаще практикуюсь) Хочу еще добавить, что ошибка многих - это жадность, такие игроки не могут сказать стоп, хватит. Выиграв деньги, думают, сейчас выиграют ещё, но дальше складывается совсем по другому.