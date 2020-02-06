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    Чт., 6 февраля 2020г.
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    Тема: Смотреть сериалы онлайн.
    • kalinANNA Вчера в 23:32 «Ответить»
      Не представляю свой отдых в свободное время без сериалов, стараюсь не пропускать ни одной новинки. Киносайтов сейчас очень много, но, обычно, если качество хорошее, то новые фильмы приходится долго ждать. Кто нашел для себя оптимальный вариант, поделитесь ссылкой,пожалуйста.
      • krasALISA Вчера в 23:48 «Ответить»
        Около года назад открыл для себя реально классный ресурс для онлайн-просмотров https://serialbox.info/ . Устраивает, прежде всего, хорошим качеством видео и звучания. Еще очень простая и удобная навигация, новые фильмы и серии обновляются достаточно быстро.
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