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    Чт., 6 февраля 2020г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Кто может помочь с выбором увлечения или хобби для заработка?
    • HermanDexter Вчера в 18:50 «Ответить»
      Кто может помочь с выбором увлечения или хобби для заработка? Я люблю рисовать, но не знаю, как правильно применить эти навыки. Ещё мне очень нравятся игры, но тут вообще без вариантов хд
      • Kronid1 Вчера в 19:29 «Ответить»
        Ну почему же?? Игры сейчас очень популярны, так что можно поднять деньги даже на таких развлечениях. Возьми тот же ivanovo-grad.ru . Здесь люди получают неплохие деньги не только за удачу, но и мастерство. Всегда можно найти хороший проект и начать там зарабатывать деньги, так что не унывай и продолжай поиск.
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