Хотела обратиться в банковские компании, чтобы взять кредит на большую сумму на несколько лет. Работаю не официально, имею достаточный уровень доходов, чтобы платить все вовремя. Но без справки о зарплате мне отказали уже в одном банке. Для того чтобы документально подтвердить свою платежеспособность обязательно нужна была справка о зарплате. Сказали, что получить кредит без нее не получится. Мне подсказала коллега что в сети можно на сайте https://super-2ndfl.ru купить справку о доходах для подтверждения зарплаты. По стоимости она даже меньше страховки на кредит или услуг частного кредитора. Заказав справку, забрала на следующий день. В банке кредит по ней уже одобрили. Советую, может кому тоже пригодится.