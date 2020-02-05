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    Ср., 5 февраля 2020г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Как купить справку о доходах?
    • Сегодня! Ritulya Cегодня в 14:00 «Ответить»
      Хотела обратиться в банковские компании, чтобы взять кредит на большую сумму на несколько лет. Работаю не официально, имею достаточный уровень доходов, чтобы платить все вовремя. Но без справки о зарплате мне отказали уже в одном банке. Для того чтобы документально подтвердить свою платежеспособность обязательно нужна была справка о зарплате. Сказали, что получить кредит без нее не получится. Мне подсказала коллега что в сети можно на сайте https://super-2ndfl.ru купить справку о доходах для подтверждения зарплаты. По стоимости она даже меньше страховки на кредит или услуг частного кредитора. Заказав справку, забрала на следующий день. В банке кредит по ней уже одобрили. Советую, может кому тоже пригодится.
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