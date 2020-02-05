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    Ср., 5 февраля 2020г.
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    Тема: Чем вы занимаетесь?
    • Сегодня! Dima A Cегодня в 13:20 «Ответить»
      Не знаю чем себя занять, что-то скучаю в последнее время очень часто. Я так любил читать, смотреть фильмы раньше. А сейчас даже не знаю что мне может быть интересно. Чем вы занимаетесь? Как отвлекаете себя от скуки?
      • Сегодня! Letyashaya Cегодня в 13:24 «Ответить»
        Вам ничего не мешает начать снова смотреть фильмы или сериалы. Сейчас снимают достойные картины, вы можете найти много классных вариантов. Я недавно смотрела фильм Собачья жизнь, мне понравится.
        • Сегодня! MarinaB Cегодня в 13:27 «Ответить»
          Автор, ну если вы ранее любили читать, наверное и сейчас вам это занятие придётся по душе. Самое главное найти увлекательный портал или блог с интересными статьями. В принципе в интернете таких достаточно много. Например, вот здесь вы можете ознакомиться с интересными фактами об Антарктиде https://taptut.com/antarktida-interesnye-fakty/ На сайте и другие статье есть, посмотрите.
          • Сегодня! Ger Cегодня в 13:33 «Ответить»
            У меня такой склад характера, тоже очень часто скучаю. Некоторые тысячу развлечений могут себе придумать, а я пока посижу посмотрю в окошко. Вот такой я.
            • Сегодня! Bravuiy Paren Cегодня в 13:39 «Ответить»
              Вы случайно не играете в компьютерные игры? А то могли бы поиграть в КС 1.6 https://cs-16.net/ Эта игра с интересным сюжетом и хорошей графикой, играть будете на одном дыхании. Скачайте эту игру, и играйте когда вам скучно становится. Фильмы еще смотрите или сериалы. Я сейчас начал смотреть сериал Люцифер. Реально крутой, каждая серия интересна и затягивает.
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