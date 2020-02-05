Не знаю чем себя занять, что-то скучаю в последнее время очень часто. Я так любил читать, смотреть фильмы раньше. А сейчас даже не знаю что мне может быть интересно. Чем вы занимаетесь? Как отвлекаете себя от скуки?
Автор, ну если вы ранее любили читать, наверное и сейчас вам это занятие придётся по душе. Самое главное найти увлекательный портал или блог с интересными статьями. В принципе в интернете таких достаточно много. Например, вот здесь вы можете ознакомиться с интересными фактами об Антарктиде https://taptut.com/antarktida-interesnye-fakty/ На сайте и другие статье есть, посмотрите.
Вы случайно не играете в компьютерные игры? А то могли бы поиграть в КС 1.6 https://cs-16.net/ Эта игра с интересным сюжетом и хорошей графикой, играть будете на одном дыхании. Скачайте эту игру, и играйте когда вам скучно становится. Фильмы еще смотрите или сериалы. Я сейчас начал смотреть сериал Люцифер. Реально крутой, каждая серия интересна и затягивает.