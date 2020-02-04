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Вт., 4 февраля 2020г.
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Форум: Медицина и Здоровье
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Тема: Капустный лист при мастопатии
Форум:
Медицина и Здоровье
Новая тема
Тема:
Капустный лист при мастопатии
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New!
tira
Cегодня в 21:25
«Ответить»
Скажите, он действительно помогает или это все пережитки прошлого? Мне врач назначил таблетки, а мама говорит нечего организм травить
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2
(1)
Ни о чем и о важном
Binap
Cегодня в 19:14
Fontto
Cегодня в 22:28
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2
(2)
Медицина и Здоровье
Вера Мэй
Cегодня в 22:12
Olga12
Cегодня в 22:14
В какую компанию можно обратиться, чтобы провели бесплатный анализ бухгалтерии? рассмотрю различные варианты
2
(1)
Бухгалтерский форум
valerysikorsky
Вчера в 18:05
artinvest
Cегодня в 22:10
Купить строганую доску в Москве и Московской области.
2
(1)
Строительство и ремонт
sashachistovs
23.01.20 в 18:02
Тевос
Cегодня в 21:39
Капустный лист при мастопатии
1
(1)
Медицина и Здоровье
tira
Cегодня в 21:25
tira
Cегодня в 21:25
Топ треки
4
Ни о чем и о важном
Килим
28.01.20 в 16:40
Вамчего
Cегодня в 20:38
что взять почитать
3
Туризм, путешествия
bella56
Cегодня в 19:23
bella56
Cегодня в 19:25
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