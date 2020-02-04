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Тема: Заказать дизайн-проект квартиры.
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Купили 3-х комнатную квартиру в Москве, нужен ремонт, решили подойти к вопросу основательно и начать с дизайн-проекта. Как найти профессионала? Хочется, чтобы новая квартира радовала и красотой, и удобством. У кого есть реальный опыт, посоветуйте, пожалуйста, хорошего дизайнера.
Около года назад задумали как-то поменять интерьер квартиры, поняли, что без помощи профессионалов не обойтись. По рекомендации друзей решили заказать дизайн-проект в ГК Фундамент
https://remont-f.ru/
, проект разработали с учетом всех наших пожеланий в плане и красоты, и функциональности. Решили у них заказать и все последующие услуги по ремонту, довольны и качеством, и сроками.
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