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    Вт., 4 февраля 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Заказать дизайн-проект квартиры.
    • Сегодня! polyanYUL Cегодня в 12:49 «Ответить»
      Купили 3-х комнатную квартиру в Москве, нужен ремонт, решили подойти к вопросу основательно и начать с дизайн-проекта. Как найти профессионала? Хочется, чтобы новая квартира радовала и красотой, и удобством. У кого есть реальный опыт, посоветуйте, пожалуйста, хорошего дизайнера.
      • Сегодня! lansMILA Cегодня в 12:57 «Ответить»
        Около года назад задумали как-то поменять интерьер квартиры, поняли, что без помощи профессионалов не обойтись. По рекомендации друзей решили заказать дизайн-проект в ГК Фундамент https://remont-f.ru/ , проект разработали с учетом всех наших пожеланий в плане и красоты, и функциональности. Решили у них заказать и все последующие услуги по ремонту, довольны и качеством, и сроками.
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