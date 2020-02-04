Мне всегда интересно мнение людей в тех областях, которые я пока не
освоил. Например, маркетинг, реклама, кадровые вопросы, решение
проблем при расширении и т.д. Думаю, хорошие консультации для
руководителей нужны не только новичкам бизнеса, но и опытным
бизнесменам. https: //[url]www. malkova.[/url] com/ Мне удалось поработать с Еленой
Мальковой. Она организовала такие консультации, у нее есть также
комплексные тренинговые программы в том числе для персонала,
консалтинговые проекты. Хорошей площадкой для общения бизнеса
является ее клуб для директоров «Дерзкое мероприятие». Я посетила его
заседания и мне понравилось.