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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: консультации для руководителей
    • New! Mary13 Cегодня в 11:21 «Ответить»
      Мне всегда интересно мнение людей в тех областях, которые я пока не
      освоил. Например, маркетинг, реклама, кадровые вопросы, решение
      проблем при расширении и т.д. Думаю, хорошие консультации для
      руководителей нужны не только новичкам бизнеса, но и опытным
      бизнесменам. https: //[url]www. malkova.[/url] com/ Мне удалось поработать с Еленой
      Мальковой. Она организовала такие консультации, у нее есть также
      комплексные тренинговые программы в том числе для персонала,
      консалтинговые проекты. Хорошей площадкой для общения бизнеса
      является ее клуб для директоров «Дерзкое мероприятие». Я посетила его
      заседания и мне понравилось.
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