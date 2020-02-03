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    Тема: Как продвинуть свой канал на ютуб?
    • Сегодня! zelenuyslonik Cегодня в 00:13 «Ответить»
      Всем привет. Ребята, кто занимается ютубом, дайте пару дельных советов, как продвинуть свой канал, набрать просмотры и попасть в тренды ютуба? Я новичок в этом, пока еще не особо разбираюсь что к чему.
      • Сегодня! JoraA Cегодня в 01:09 «Ответить»
        Вы хотите накрутить себе просмотры, или естественным образом их набрать. Вообще то лучше, если это будут настоящие просмотры и подписчики, иначе за накрученных, ютуб банит.
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