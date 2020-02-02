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Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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Тема: Как наложить музыку на видео?
Форум:
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Тема:
Как наложить музыку на видео?
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New!
Hakan
Cегодня в 15:02
«Ответить»
Всем привет ребята. Кто занимается ютубом, подскажите, как правильно наложить музыку на видео? Я просто новичек в этом деле, еще не все моменты знаю, что и как правильно нужно делать.
New!
JoraA
Cегодня в 15:29
«Ответить»
Есть специальные редакторы, где можно монтировать видео, и налаживать на него музыку. В интернете полно таких редакторов, выберите который вам понравится, и работайте на нем.
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