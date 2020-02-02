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    Вс., 2 февраля 2020г.
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    Тема: Как наложить музыку на видео?
    • New! Hakan Cегодня в 15:02 «Ответить»
      Всем привет ребята. Кто занимается ютубом, подскажите, как правильно наложить музыку на видео? Я просто новичек в этом деле, еще не все моменты знаю, что и как правильно нужно делать.
      • New! JoraA Cегодня в 15:29 «Ответить»
        Есть специальные редакторы, где можно монтировать видео, и налаживать на него музыку. В интернете полно таких редакторов, выберите который вам понравится, и работайте на нем.
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