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    Вс., 2 февраля 2020г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Мебель для дома
    • Сегодня! PiroGa Cегодня в 07:15 «Ответить»
      Всем привет. Подскажите где можно купить качественную и стильную мебель для дома? Хотим заменить полностью все, включая кухню и детскую и вот сейчас присматриваем варианты.
      • Сегодня! Kirpich Cегодня в 07:24 «Ответить»
        Икеа, Шатура-вот два крупных мебельных магазина, в которых можно все, что угодно приобрести. Если чего-то не будет в наличие, то под заказ буквально за неделю доставят прямо вам в квартиру.
        • Сегодня! Rrissti Cегодня в 07:41 «Ответить»
          В последние годы качество мебели в икеа резко испортилось, а вот цены возросли. Краска с кровати у нас уже через полгода начала слазить кусками, а в детской и того раньше, так что не покупайте там ничего, кроме растений. Я например уже давно себе присматриваю комплекты белорусской мебели http://pandrev.ru/ . Мебель не из дешевых, но зато по фото выглядит нереально круто, так что думаю к лету накопим и купим себе спальный гарнитур, если ничего не изменится.
          • Сегодня! idacekem Cегодня в 07:49 «Ответить»
            Лучше всего делать мебель под заказ по вашим размерам. Так она и в интерьер идеально впишется, да и выглядеть будет как вы хотите, так как изначально эскиз создается и с вами согласовывается.
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