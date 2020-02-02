Неудачная авария несколько лет назад лишила меня не только спокойного сна из-за травмы головы, но и нескольких зубов. Поначалу я не спешил что-то делать, хватало и без этого проблем с лечением, а теперь задумался о вживлении имплантов, так как напрягает и вид и неудобство во время еды. Есть кто-то, кто ставил себе? И где лучше (Питер)?
Я ходила в Достом на Авиаконструкторов. Там врач профессионал. Мне его советовал брат, а теперь я советую. Конечно, первое время ощущался дискомфорт, но потом привыкла к этим ощущениям и теперь все отлично. Пропали все проблемы, связанные со стеснением и неудобством при разговоре, так как все зубы на месте. Заметно улучшилось качество жизни