Всем привет. В июне хотим с мужем впервые в жизни съездить в Крым на две недели. Подскажите где там лучше остановиться, чтобы вокруг было не шумно? Просто мы не хотим не экскурсии, ни тусовки, мы просто хотим расслабиться и отдохнуть от городской суеты.
Если хотите побыть в тишине и уединении, то лучше всего снять коттедж в горах Крыма, можете к вот здесь узнать сколько это будет стоить http://baidary.com/[URL] . В горах и воздух чище намного, и нет молодежи, которая любит дискотеки, а на экскурсии если и надумаете ехать, то можно всегда трансфер заказать. Но если и будете бронировать, то делайте это заранее, так как июнь-это уже начало сезона и не факт, что свободные номера еще долго будут.