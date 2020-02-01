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    Сб., 1 февраля 2020г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Отдых в Крыму
    • Сегодня! Rrissti Cегодня в 07:14 «Ответить»
      Всем привет. В июне хотим с мужем впервые в жизни съездить в Крым на две недели. Подскажите где там лучше остановиться, чтобы вокруг было не шумно? Просто мы не хотим не экскурсии, ни тусовки, мы просто хотим расслабиться и отдохнуть от городской суеты.
      • Сегодня! Kirpich Cегодня в 07:23 «Ответить»
        Мне в Ялте очень нравится отдыхать, хоть это и туристическая зона, но тут спокойно и уютно. Только советую не отель бронировать, а снимать дом с бассейном, так вы точно на 100% отдохнете.
        • Сегодня! PiroGa Cегодня в 07:42 «Ответить»
          Если хотите побыть в тишине и уединении, то лучше всего снять коттедж в горах Крыма, можете к вот здесь узнать сколько это будет стоить http://baidary.com/[URL] . В горах и воздух чище намного, и нет молодежи, которая любит дискотеки, а на экскурсии если и надумаете ехать, то можно всегда трансфер заказать. Но если и будете бронировать, то делайте это заранее, так как июнь-это уже начало сезона и не факт, что свободные номера еще долго будут.
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