Где взять карту рассрочки?
На работе мне подсказали что оформить карту рассрочки можно онлайн через интернет. Для того чтобы получить решение со 100% нужно отправить заявку сразу в несколько банков. На этом сервисе https://kredit-onlinezayavka.ru/index/ka...i_onlajn/0-2014 карты рассрочки онлайн представлены от нескольких банков-партнеров, хотя магазины в большинстве своем у них одни и те же. Я выбрала первую карту и заполнила онлайн заявку. Там кстати указан полный список магазинов-партнеров, их там более 20 000 штук. Решила немного подождать прежде чем отправлять заявку по второй карте. Мне пришло одобрение! Написали где можно забрать карту. Сервис отменный, не отказали, буду рекомендовать всем.