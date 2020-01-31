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    Пт., 31 января 2020г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Где взять карту рассрочки?
    • Сегодня! Ritulya Cегодня в 16:46 «Ответить»
      Где взять карту рассрочки?
      На работе мне подсказали что оформить карту рассрочки можно онлайн через интернет. Для того чтобы получить решение со 100% нужно отправить заявку сразу в несколько банков. На этом сервисе https://kredit-onlinezayavka.ru/index/ka...i_onlajn/0-2014 карты рассрочки онлайн представлены от нескольких банков-партнеров, хотя магазины в большинстве своем у них одни и те же. Я выбрала первую карту и заполнила онлайн заявку. Там кстати указан полный список магазинов-партнеров, их там более 20 000 штук. Решила немного подождать прежде чем отправлять заявку по второй карте. Мне пришло одобрение! Написали где можно забрать карту. Сервис отменный, не отказали, буду рекомендовать всем.
      • Сегодня! elena2809 Cегодня в 17:58 «Ответить»
        Очень не плоха карта халва, условия не плохие. И по процентам ниже других, плюс льготный период. Пишу в целях ознакомления, не реклама)
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