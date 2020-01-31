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    Пт., 31 января 2020г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: ОРВИ после прививки.
    • Сегодня! javoron Cегодня в 16:24 «Ответить»
      Осенью вакцинировался, сейчас заболел, от ОРВИ, значит, прививка от гриппа не спасает или она и от гриппа не очень?
      • New! manoninvitaly Cегодня в 19:44 «Ответить»
        От ОРВИ может и не работает. Но от гриппа спасает. Просто не от всего, а от определенных штаммов, наиболее опасных.
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