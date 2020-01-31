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Пт., 31 января 2020г.
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Форум: Медицина и Здоровье
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Тема: ОРВИ после прививки.
Форум:
Медицина и Здоровье
Новая тема
Тема:
ОРВИ после прививки.
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Сегодня!
javoron
Cегодня в 16:24
«Ответить»
Осенью вакцинировался, сейчас заболел, от ОРВИ, значит, прививка от гриппа не спасает или она и от гриппа не очень?
New!
manoninvitaly
Cегодня в 19:44
«Ответить»
От ОРВИ может и не работает. Но от гриппа спасает. Просто не от всего, а от определенных штаммов, наиболее опасных.
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Последнее сообщение
ОРВИ после прививки.
2
(1)
Медицина и Здоровье
javoron
Cегодня в 16:24
manoninvitaly
Cегодня в 19:44
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4
(1)
Туризм, путешествия
Krisstinna
26.12.19 в 23:20
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1
Медицина и Здоровье
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