Совсем поломался старенький холодильник, а денег на новый не успели накопить так, как только что купили новую стиралку. Ремонту он не подлежит, пришлось искать кто выдаст кредит на технику. В сети много объявлений, но два раза мне отказывали на разных сайтах. Вот на этом сервисе https://credits-check.ru/shop/kredity-na...tovuju-tekhniku кредит наличными на бытовую технику одобрили в первом же банке. Наконец-то, а то уже не было сил заполнять эти длинные заявки, а тут быстро, раз, и сразу одобрение. На сайте удобно сравнить все кредиты по сумме и процентной ставки. С банка-партнера позвонила девушка оператор и вежливо уточнила все данные для оформления кредита.