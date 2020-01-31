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    Пт., 31 января 2020г.
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    Тема: Кредит наличными на технику
    • Сегодня! Ritulya Cегодня в 12:14 «Ответить»
      Совсем поломался старенький холодильник, а денег на новый не успели накопить так, как только что купили новую стиралку. Ремонту он не подлежит, пришлось искать кто выдаст кредит на технику. В сети много объявлений, но два раза мне отказывали на разных сайтах. Вот на этом сервисе https://credits-check.ru/shop/kredity-na...tovuju-tekhniku кредит наличными на бытовую технику одобрили в первом же банке. Наконец-то, а то уже не было сил заполнять эти длинные заявки, а тут быстро, раз, и сразу одобрение. На сайте удобно сравнить все кредиты по сумме и процентной ставки. С банка-партнера позвонила девушка оператор и вежливо уточнила все данные для оформления кредита.
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