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    Пт., 31 января 2020г.
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    Тема: Азартные игры
    • Сегодня! idacekem Cегодня в 10:26 «Ответить»
      Всем привет. Как вы относитесь к азартным играм? Может быть у кого-то из вас получалось выиграть в казино или на ставках? прост сейчас часто вижу рекламу на ютубе, вот и захотелось зарегистрироваться в каком-нибудь проверенном казино, но страшно, вдруг обман(
      • Сегодня! PiroGa Cегодня в 10:35 «Ответить»
        Забудьте о своей затеи, ничего хорошего из этого не выйдет! Сколько людей залезали в бешеные долги, играя в автоматы. Почитайте форумы, поищите информацию в интернете, это же все развод чистой воды.
        • Сегодня! Kirpich Cегодня в 10:43 «Ответить»
          Если у вас есть внутренний стоп-сигнал, то почему бы не попробовать? Люди проигрывают не потому, что автоматы плохие, а только по своей вине. Они не понимают, что если слот не дает, то нужно остановиться и попробовать позже, а не переть до последнего рубля. К тому же сейчас есть казино, в которых можно получить бонус за регистрацию, то есть самому ничего кидать на счет не нужно, сами посмотрите http://casinobezdepozita.com/
          • Сегодня! Rrissti Cегодня в 10:49 «Ответить»
            Про казино ничего не могу сказать, а вот у букмекеров муж иногда делает ставки. Да, бывает что и проигрывает, но чаще всего в плюсе остается.
            • Сегодня! ShotgunLover Cегодня в 13:25 «Ответить»
              К азартным играм я отношусь весьма хорошо, особенно к ставкам, время от времени захожу на сайт любимой букмекерской конторы 1Вин и вооружившись вот такими вот промокодами https://1winmobile.xyz/ru/bonus.html частенько выигрываю неплохие деньги на любимом хобби.
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