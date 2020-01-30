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    Тема: Кто-нибудь тратит на дорогу до работы где-то 40 минут или даже час по времени?
    • Сегодня! HermanDexter Cегодня в 12:32 «Ответить»
      Добрый день. Кто-нибудь тратит на дорогу до работы где-то 40 минут или даже час по времени? Просто за неделю меня это начало доставать. Хочу поинтересоваться, как вы это терпите?
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