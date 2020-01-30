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    Чт., 30 января 2020г.
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    Форум: Форум хорошего настроения
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    Тема: 9 мая
    • Сегодня! Rrissti Cегодня в 08:31 «Ответить»
      Всем привет. Кто-нибудь из вас был на 9 мая в Москве? Как там все проходит, вход платный или нет? Хотим всей семьей в мае поехать в столицу и заодно культурные мероприятие посетить.
      • New! Kirpich Cегодня в 08:43 «Ответить»
        Если вы про парад Победы, то его сможете посмотреть только через экран, на площадь только по пропускам вход. А вот в Бессмертном полку можете пройти, туда всех пускают.
        • New! PiroGa Cегодня в 09:09 «Ответить»
          Помимо парада в Москве на 9 мая еще шикарный салют пускают, вы можете вот здесь купить себе билет на теплоход, чтобы его максимально близко увидеть http://moskvatrip.ru/progulki-po-moskve-...ya-na-teplohode . Обязательно посетите концерты, которые будут как платные, так и бесплатные, там особая энергетика. Я несколько лет назад была на концерте и если честно, проплакала все время, настолько за душу брали военные песни в исполнении профессионалов. И на выставки еще можно сходить, только билеты уже сейчас покупайте, так как в это время туристов много.
          • New! idacekem Cегодня в 09:23 «Ответить»
            Мы в том году с мужем ездили на 9 мая в Москву, в итоге 100 раз пожалели. Народу везде очень много, гостиницы переполнены, цены повышают. Максимум это по паркам можно прогуляться, там хотя бы вход бесплатный.
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