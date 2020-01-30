Помимо парада в Москве на 9 мая еще шикарный салют пускают, вы можете вот здесь купить себе билет на теплоход, чтобы его максимально близко увидеть http://moskvatrip.ru/progulki-po-moskve-...ya-na-teplohode . Обязательно посетите концерты, которые будут как платные, так и бесплатные, там особая энергетика. Я несколько лет назад была на концерте и если честно, проплакала все время, настолько за душу брали военные песни в исполнении профессионалов. И на выставки еще можно сходить, только билеты уже сейчас покупайте, так как в это время туристов много.
Мы в том году с мужем ездили на 9 мая в Москву, в итоге 100 раз пожалели. Народу везде очень много, гостиницы переполнены, цены повышают. Максимум это по паркам можно прогуляться, там хотя бы вход бесплатный.