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    Ср., 29 января 2020г.
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    Тема: Турецкие сериалы онлайн.
    • Сегодня! polyanYUL Cегодня в 17:49 «Ответить»
      Раньше всегда проходила мимо турецких сериалов, но как-то, посмотрев по совету подруги несколько фильмов, совершенно изменила свое мнение, очень впечатлили 'Прилив', 'Курт Сеит и Александра'. Кто тоже любитель турецкого кино, подскажите, где можно найти хорошую подборку онлайн. Важно, чтобы новинки быстро добавлялись, и , конечно, качество хорошее.
      • Сегодня! mariMARA Cегодня в 17:59 «Ответить»
        Мне кажется, сейчас турецкие сериалы просто захватили мир, тоже давно подсела на них. Смотрю постоянно на этом сайте http://kinoroman.net/tureckie-serialy/ , нравится все, удобный поиск, хорошие подборки, большая коллекция фильмов, качество не подводит.
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