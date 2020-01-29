Раньше всегда проходила мимо турецких сериалов, но как-то, посмотрев по совету подруги несколько фильмов, совершенно изменила свое мнение, очень впечатлили 'Прилив', 'Курт Сеит и Александра'. Кто тоже любитель турецкого кино, подскажите, где можно найти хорошую подборку онлайн. Важно, чтобы новинки быстро добавлялись, и , конечно, качество хорошее.
Мне кажется, сейчас турецкие сериалы просто захватили мир, тоже давно подсела на них. Смотрю постоянно на этом сайте http://kinoroman.net/tureckie-serialy/ , нравится все, удобный поиск, хорошие подборки, большая коллекция фильмов, качество не подводит.