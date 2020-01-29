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    Ср., 29 января 2020г.
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    Тема: Где сделать оригинальные вывески
    • Сегодня! Mary13 Cегодня в 13:35 «Ответить»
      Мне всегда казалось, что наши рекламные баннеры слишком уж статичны.
      На интерактивную рекламу разориться мы не могли себе позволить. Но
      хотелось по-настоящему необычный, привлекающий всеобщее внимание
      баннер. На одном сайте нашли эти живые вывески. Наружная реклама из
      артпайеток сейчас в моде. https://solaair.ru/ А сперва она нам казалась
      диковиной. Зато эта декоративная система SolaAir не требует электричества
      для создания вау-эффекта, баннер не нужно мыть, чистить. Пайетки стойко
      держат любую температуру. И реклама работает.
      Вывести


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