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    Ср., 29 января 2020г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Доводчик
    • Сегодня! idacekem Cегодня в 11:20 «Ответить»
      Всем привет. Кто-нибудь из вас покупал в этом магазине дверной доводчик Geze как на первом фото http://lemonadd.ru/category/geze/ ? Хотим на входной двери в дом его установить, так как эти постоянные хлопки надоели. Дети когда бегают гулять во двор, дверь вообще не придерживают и уже часть штукатурки и откосов потрескалось, хотя двери и года нет(
      • Сегодня! Kirpich Cегодня в 11:23 «Ответить»
        Приучать детей надо, они так везде будут себя вести, не только дома. А по доводчику-вроде вполне нормальный он, главное вес двери посмотрите, он должен быть в документах указан.
        • Сегодня! PiroGa Cегодня в 11:29 «Ответить»
          А зачем заказывать через интернет то, что и у нас свободно можно купить? В стройпарке полно разных доводчиков продается, просто попросите консультантов подобрать подходящий вам да и все.
          • Сегодня! Rrissti Cегодня в 11:34 «Ответить»
            Вы дверь поставили недавно, так и обратитесь туда, где ее заказывали. Они вам доводчик сами поставят, у них точно они есть в наличие.
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