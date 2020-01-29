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    Ср., 29 января 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Дверной доводчик
    • Сегодня! Rrissti Cегодня в 10:03 «Ответить»
      Всем привет. Посоветуйте где у нас в городе можно купить качественный дверной доводчик для офисной двери весом 150 кг? Мы уже сменили два доводчика, они перестают работать буквально через полгода, просто вес не выдерживают.
      • Сегодня! PiroGa Cегодня в 10:14 «Ответить»
        В Стройпарке большой выбор доводчиков, вам просто нужно внимательно читать инструкцию к ним. В ней четко прописано для каких дверей доводчик, а вы скорее всего покупаете абсолютно не предназначенный для такой тяжести.
        • Сегодня! Kirpich Cегодня в 10:30 «Ответить»
          Посмотрите каталог дверных доводчиков Geze http://lemonadd.ru/category/geze/ . У них широкий модельный ряд и есть модели, которые до 200 кг рассчитаны. По ценнику такой доводчик вам выйдет тысяч в восемь, но зато и срок службы у него большой будет, так что это экономия на будущее.
          • Сегодня! idacekem Cегодня в 10:36 «Ответить»
            Так может быть проблема не в доводчике, а в том, кто его устанавливал? Ведь это же не так просто, как кажется на первый взгляд, нужно профессионала нанимать, а не просто офисного работника заставлять делать не свою работу.
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