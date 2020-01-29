Всем привет. Посоветуйте где у нас в городе можно купить качественный дверной доводчик для офисной двери весом 150 кг? Мы уже сменили два доводчика, они перестают работать буквально через полгода, просто вес не выдерживают.
В Стройпарке большой выбор доводчиков, вам просто нужно внимательно читать инструкцию к ним. В ней четко прописано для каких дверей доводчик, а вы скорее всего покупаете абсолютно не предназначенный для такой тяжести.
Посмотрите каталог дверных доводчиков Geze http://lemonadd.ru/category/geze/ . У них широкий модельный ряд и есть модели, которые до 200 кг рассчитаны. По ценнику такой доводчик вам выйдет тысяч в восемь, но зато и срок службы у него большой будет, так что это экономия на будущее.
Так может быть проблема не в доводчике, а в том, кто его устанавливал? Ведь это же не так просто, как кажется на первый взгляд, нужно профессионала нанимать, а не просто офисного работника заставлять делать не свою работу.