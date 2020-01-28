Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 28 января 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 181 посетитель
    Форум: ЗооМир
    Новая тема
    Тема: Щенок и все для него
    • Сегодня! Каролинка Cегодня в 15:23 «Ответить»
      Хочу завести собаку, купить щенка маленького. Породу какую выбрать пока не решила, выбираю между спаниелем и лабрадором. Чем нужно запастись для щеночка?
      • Сегодня! Bravuiy Paren Cегодня в 15:27 «Ответить»
        Я бы брал лабрадора, это одна из самых добрых пород в мире. Для щенка понадобятся пеленки, корм специальный, миска, игрушки. Ну и пожалуй все, дальше подкупите.
        • Сегодня! Letyashaya Cегодня в 15:30 «Ответить»
          Лабрадоры большие собаки, не в каждой квартире поместиться. Спаниели поменьше будут, а по характеру тоже покладистые и очень умные. Хорошо ладят с детьми, не навязчивые, и верны своему хозяину. Для щенка нужно будет купить кровать, по возможности конечно. Пеленки, на которые он будет справлять нужду, шампунь, расческу. Ну и конечно же игрушки для собаки будут очень кстати: https://[url]www.chudoshop.ru/ru/categor...lia-sobak[/URL]
        Вывести

        Последние темы на форуме

        Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
        Казино43(1) Развлечение и Отдыхmasin3423.08.17 в 10:47Denas Cегодня в 18:34
        СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА7(1) Юридический форумАртур Канус08.03.18 в 14:30sudeks Cегодня в 18:30
        Современное песнопение2(1) Ни о чем и о важномAntikorВчера в 16:41Kabier Cегодня в 17:43
        Снотворным бессонница лечится?17Медицина и Здоровьеvladimir5008.04.19 в 16:39Adel Cегодня в 16:43
        Аппарат лазерной эпиляции - какой выбрать?1Мода, одежда, обувьPapposCегодня в 16:42Pappos Cегодня в 16:42
        Оборудование в салон красоты7Медицина и ЗдоровьеRibka09.06.19 в 23:35Pappos Cегодня в 16:40
        Топ треки1Ни о чем и о важномКилимCегодня в 16:40Килим Cегодня в 16:40
        Идёт загрузка...


        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2020г.

        Форум Нижнего Новгорода