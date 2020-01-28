Каждый обладатель квартиры в многоквартирном доме имеет в своем распоряжении небольшую дополнительную территорию, которая выступает с фасадной части здания, называющуюся балконом. Как правило, его используют в качестве хранилища для «особо необходимых вещей. В любом случае, все, что находится на балконе и не защищено от воздействий окружающей среды, долго не протянет. А ведь, если приложить некоторые усилия и фантазию, то балкон можно превратить в хороший уголок, украшающий ваш дом.
Если уделить своему балкону должное внимание и обустроить его, установить там освещение с обогревателем, то у вас в квартире будет еще дополнительная комната. Там можно устроить место для отдыха, или даже зимний сад. Сейчас рынок предлагает три основных материала, при помощи них можно осуществить остекление балкона: металлопластик, алюминий и по старинке дерево. Можно закрыть балкон от атмосферных воздействий, обустроить его и получить дополнительное функциональное пространство, замените фасадное остекление балконов и лоджий на теплое. Замена холодного фасадного остекления балкона в Долгопрудном Московской области, а также Москве. Спешите сделать заказ на сайте https://dolokna.ru/ Компания "ДолОкна" - это широкий ассортимент различных пластиковых окон и остекления балконов самых качественных профильных систем REHAU, KBE и VEKA.