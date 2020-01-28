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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Если нужен клуб директоров
    • Сегодня! Mary13 Cегодня в 11:19 «Ответить»
      Для текущей работы по основным направлениям у меня есть специалисты.
      Они мониторят новости, новации законов, технологий и т.д. Сам тоже
      смотрю что нового появилось, чтобы быть в курсе. В клуб директоров
      хожу ради интересного общения и обсуждения актуальных для меня тем.
      https://www.malkova.com/corporate-customers/club...e-meropriyatie/ Мне нравится
      нестандартный подход, который используется для поиска решения по
      обсуждаемым вопросам. Елена Малькова ведет этот клуб, создала
      интересную площадку для бизнеса. Не просто клуб по интересам, а такая
      песочница, где можно найти новые идеи и актуальную информацию к
      размышлению.
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