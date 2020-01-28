Для текущей работы по основным направлениям у меня есть специалисты.
Они мониторят новости, новации законов, технологий и т.д. Сам тоже
смотрю что нового появилось, чтобы быть в курсе. В клуб директоров
хожу ради интересного общения и обсуждения актуальных для меня тем.
https://www.malkova.com/corporate-customers/club...e-meropriyatie/ Мне нравится
нестандартный подход, который используется для поиска решения по
обсуждаемым вопросам. Елена Малькова ведет этот клуб, создала
интересную площадку для бизнеса. Не просто клуб по интересам, а такая
песочница, где можно найти новые идеи и актуальную информацию к
размышлению.