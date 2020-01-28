Всем привет. Планирую ремонт в новой 2-хкомнатной квартире. Хочу найти хорошего дизайнера с демократичными расценками и умением делать оригинальный и функциональный интерьер на небольшой площади. Кто знает, поделитесь, пожалуйста, ссылкой.
Тоже при планировании ремонта решила начать с заказа дизайн-проекта интерьера, долго искала подходящий вариант, рассмотрела кучу предложений в интернете, в итоге остановилась на студии RODOBUD https://[url]www.rodobud.com.ua/[/URL] , не пожалела, сделали не только красиво и стильно, но и комфортно для жизни, очень функционально.