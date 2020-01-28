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    Вт., 28 января 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Посоветуйте дизайнера интерьера.
    • mariMARA Вчера в 21:19 «Ответить»
      Всем привет. Планирую ремонт в новой 2-хкомнатной квартире. Хочу найти хорошего дизайнера с демократичными расценками и умением делать оригинальный и функциональный интерьер на небольшой площади. Кто знает, поделитесь, пожалуйста, ссылкой.
      • polyanYUL Вчера в 21:25 «Ответить»
        Тоже при планировании ремонта решила начать с заказа дизайн-проекта интерьера, долго искала подходящий вариант, рассмотрела кучу предложений в интернете, в итоге остановилась на студии RODOBUD https://[url]www.rodobud.com.ua/[/URL] , не пожалела, сделали не только красиво и стильно, но и комфортно для жизни, очень функционально.
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