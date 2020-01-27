ГП «Цербер» на Российском рынке безопасности более 26 лет и за эти годы стала крупнейшей федеральной компанией на рынке охранных услуг. Мы дорожим своей репутацией, поэтому уделяем пристальное внимание качеству предоставляемых услуг и созданию оптимальных условий для обеспечения высокого уровня сервиса и индивидуального подхода к пожеланиям каждого Клиента. Охрану объектов осуществляют профессионально обученные сотрудники с высоким уровнем физической подготовки. Стоимость охранных услуг, предоставляемых группой предприятий «Цербер», одна из самых выгодных.