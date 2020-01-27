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    Пн., 27 января 2020г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Стройное тело
    • Сегодня! naxocymi Cегодня в 09:25 «Ответить»
      Всем привет. После двух родов состояние тела оставляет желать лучшего, вот и решила взять себя в руки, пока есть свободное время. Девочки, подскажите как вы боролись с лишним весом и дряблость кожи после рождения деток?
      • Сегодня! Kirpich Cегодня в 09:38 «Ответить»
        Начните с общеукрепляющего массажа, я квалифицированный специалист в этой области, могу на дом приезжать. Далее постепенно вводите спорт зал и можно антицеллюлитный массаж добавить, который подтянет кожу.
        • Сегодня! PiroGa Cегодня в 09:47 «Ответить»
          Массаж-это очень круто, вот только вы еще прайс свой озвучили, чтобы понимать стоит к вам идти или нет)) Я просто тоже мама, только троих погодок, поэтому мне близка ваша проблема. Если хотите, то можем начать вместе в зал ходить, чтобы веселее было, вы в каком районе живете? Также я хочу жиросжигатель epic labs testo купить, вот здесь про него отзывы читаю http://www.otzyvru.com/epic-labs-black-snake/review-659734 . Мне кажется, что с ним процесс похудения будет и проще, и быстрее, но время, конечно покажет.
          • Сегодня! Rrissti Cегодня в 10:00 «Ответить»
            Многие хвалят ленивые тренажеры, там и нагрузка хорошая и в тоже время усталости нет. Вот я думаю попробовать на них сходить, пробное занятие все равно бесплатно. Не желаете ко мне присоединиться?
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