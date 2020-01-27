Всем привет. После двух родов состояние тела оставляет желать лучшего, вот и решила взять себя в руки, пока есть свободное время. Девочки, подскажите как вы боролись с лишним весом и дряблость кожи после рождения деток?
Начните с общеукрепляющего массажа, я квалифицированный специалист в этой области, могу на дом приезжать. Далее постепенно вводите спорт зал и можно антицеллюлитный массаж добавить, который подтянет кожу.
Массаж-это очень круто, вот только вы еще прайс свой озвучили, чтобы понимать стоит к вам идти или нет)) Я просто тоже мама, только троих погодок, поэтому мне близка ваша проблема. Если хотите, то можем начать вместе в зал ходить, чтобы веселее было, вы в каком районе живете? Также я хочу жиросжигатель epic labs testo купить, вот здесь про него отзывы читаю http://www.otzyvru.com/epic-labs-black-snake/review-659734 . Мне кажется, что с ним процесс похудения будет и проще, и быстрее, но время, конечно покажет.