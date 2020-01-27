Всем привет. Подскажите где у нас в городе можно купить качественную экипировку для езды на квадроцикле? У меня супруг в том году активно начал заниматься этим видом активного отдыха, вот и хочу ему сюрприз к 23 февраля сделать)
А где ваш муж гоняет на квадрике? Я просто тоже любитель, но одному бывает скучно, может быть мы с ним объединимся? А по поводу экипировки, я себе планирую Finntrail купить, вот здесь ее присмотрел http://pike.ru/finntrail/ . Я правда в марте буду делать заказ, поэтому если вы сейчас купите, то напишите мне в личку свои впечатления.
Вы еще успеваете купить экипировку на СП, там есть несколько организаторов, которые ведут нужные вам закупки. Главное читайте касательно пересорта, иногда он часто бывает, а в более дорогих закупках все четко работает.
Вы молодец, такие подарки одобряю) Сам стараюсь дарить полезные вещи друзьям и родным. Этой зимой брату дарил лыжи, еле выбрал тут https://[url]www.sunsport.ru/lyzhi/[/URL] , очень большое разнообразие качественных. Смотрел долго на спортивные, но взял в итоге классические, так как не знаю точно насколько хорошо он катается)