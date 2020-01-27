Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 27 января 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 158 посетителей
    Форум: Спорт
    Новая тема
    Тема: Экипировка
    • Сегодня! Rrissti Cегодня в 08:35 «Ответить»
      Всем привет. Подскажите где у нас в городе можно купить качественную экипировку для езды на квадроцикле? У меня супруг в том году активно начал заниматься этим видом активного отдыха, вот и хочу ему сюрприз к 23 февраля сделать)
      • Сегодня! PiroGa Cегодня в 08:44 «Ответить»
        В Спортмастере огромный выбор экипировок, но единственный минус-цены там космические. Мы покупки там совершаем только в период распродаж, иначе просто вся зп уйдет на кроссы и спортивный костюм(
        • Сегодня! Kirpich Cегодня в 08:58 «Ответить»
          А где ваш муж гоняет на квадрике? Я просто тоже любитель, но одному бывает скучно, может быть мы с ним объединимся? А по поводу экипировки, я себе планирую Finntrail купить, вот здесь ее присмотрел http://pike.ru/finntrail/ . Я правда в марте буду делать заказ, поэтому если вы сейчас купите, то напишите мне в личку свои впечатления.
          • Сегодня! naxocymi Cегодня в 09:05 «Ответить»
            Вы еще успеваете купить экипировку на СП, там есть несколько организаторов, которые ведут нужные вам закупки. Главное читайте касательно пересорта, иногда он часто бывает, а в более дорогих закупках все четко работает.
            • New! Ferel Cегодня в 17:30 «Ответить»
              Вы молодец, такие подарки одобряю) Сам стараюсь дарить полезные вещи друзьям и родным. Этой зимой брату дарил лыжи, еле выбрал тут https://[url]www.sunsport.ru/lyzhi/[/URL] , очень большое разнообразие качественных. Смотрел долго на спортивные, но взял в итоге классические, так как не знаю точно насколько хорошо он катается)
            Вывести

            Последние темы на форуме

            Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
            Как оформить освещение в гостиной?20(1) Строительство и ремонтkruglova7713.09.17 в 15:55ЕвгенияМол Cегодня в 17:41
            Копченная рыба8(1) Житейские советыtomacka10.08.17 в 13:07оличка Cегодня в 17:33
            Экипировка5(1) СпортRrisstiCегодня в 08:35Ferel Cегодня в 17:30
            чем лечить экзему?2(1) Медицина и ЗдоровьеBaraKudaВчера в 21:16zolushka123 Cегодня в 17:23
            Пицца.рецепты13(1) Кулинарный форумBurmak23.05.19 в 01:53olja87 Cегодня в 17:20
            Современное песнопение1(1) Ни о чем и о важномAntikorCегодня в 16:41Antikor Cегодня в 16:41
            Гаражные автоматические ворота1(1) Строительство и ремонтlazorenko1Cегодня в 16:34lazorenko1 Cегодня в 16:34
            Идёт загрузка...


            Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
            Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
            © Нижний Новгород – 2006-2020г.

            Форум Нижнего Новгорода