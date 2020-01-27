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    Тема: Как быть при поломке на дороге?
    • Алексейzx Вчера в 21:34 «Ответить»
      Недавно вечером на загородной дороге был свидетелем довольно неприятной ситуации, которая просто чудом не стала трагической. У одного водителя пробило колесо. Он откатил на обочину и стал его менять. Одна машина едва не сбила его. Вот и задумываешься, как обезопасить себя на дороге с подобной ситуации.
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