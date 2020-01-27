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    Тема: Смарт часы
    • Валерий223 Вчера в 21:33 «Ответить»
      Всем доброго времени суток, у меня к вам вопрос, решил купить себе умные часы, и говорят что кроме как апл воч ничего нормального нет, неужели все действительно так, я бы их купил, но они прям очень дорогие, даже первая серия, может вы знаете нормальные бренды смарт часов.
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