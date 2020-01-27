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    Пн., 27 января 2020г.
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    Тема: Сломался глушитель
    • Иннокентий 34 Вчера в 21:30 «Ответить»
      Привет, дорогие гости этого форума! У меня случилась беда, походу у меня сломался глушитель, я конечно не спец, но у него очень омерзительные звуки, мне сказали мои знакомые что он сломан, так что если вы знаете ребят, которые занимается ремонтом, то сообщите пожалуйста мне.
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