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    Пн., 27 января 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Проект дома
    • naxocymi Вчера в 19:29 «Ответить»
      Всем привет. В том году купили участок земли, теперь хотим начать на нем стройку. Подскажите где можно заказать проект, чтобы он был продуман до мелочей?
      • PiroGa Вчера в 19:36 «Ответить»
        Проекты домов не знаю где заказать, но могу посоветовать контору, которая готовые деревянные срубы продает. У них огромный выбор готовых домокоплектов, вы точно сможете что-то на свой вкус подобрать.
        • Kirpich Вчера в 19:42 «Ответить»
          Если хотите, чтобы проект был сделан на совесть и по вашим запросам, то лучше всего обратиться в профильное архитектурное бюро вроде этого http://www.leonidov.com/ . В такой компании учтут все ваши пожелания и не выйдут за бюджет, который вы обозначите. А вот сруб не советую брать, так как дерево не очень хороший материал для долговременной постройки, лучше все таки кирпич использовать, хоть это и дороже.
          • Rrissti Вчера в 19:48 «Ответить»
            Если хотите сэкономить, то обратитесь к начинающим проектировщикам. Они сделают проект не хуже, так как нарабатывают клиентуру. Посмотрите объявления на авито и юле, там полно подобных предложений.
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