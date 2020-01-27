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Тема: Проект дома
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Всем привет. В том году купили участок земли, теперь хотим начать на нем стройку. Подскажите где можно заказать проект, чтобы он был продуман до мелочей?
Проекты домов не знаю где заказать, но могу посоветовать контору, которая готовые деревянные срубы продает. У них огромный выбор готовых домокоплектов, вы точно сможете что-то на свой вкус подобрать.
Если хотите, чтобы проект был сделан на совесть и по вашим запросам, то лучше всего обратиться в профильное архитектурное бюро вроде этого
http://www.leonidov.com/
. В такой компании учтут все ваши пожелания и не выйдут за бюджет, который вы обозначите. А вот сруб не советую брать, так как дерево не очень хороший материал для долговременной постройки, лучше все таки кирпич использовать, хоть это и дороже.
Если хотите сэкономить, то обратитесь к начинающим проектировщикам. Они сделают проект не хуже, так как нарабатывают клиентуру. Посмотрите объявления на авито и юле, там полно подобных предложений.