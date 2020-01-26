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Вс., 26 января 2020г.
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Форум: Строительство и ремонт
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Тема: Двери скрытого монтажа
Форум:
Строительство и ремонт
Новая тема
Тема:
Двери скрытого монтажа
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Сегодня!
Rita787
Cегодня в 14:03
«Ответить»
Наконец-то решила заменить двери в квартире. Хочу установить вариант со скрытым монтажом. В связи с этим вопрос - где такие можно приобрести?
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Вид форума:
древовидный (классический)
линейный (без отступов)
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Box
Cегодня в 15:48
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