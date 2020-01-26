Всем привет. Мой сын увлекается моделизмом, причем для него не принципиально какие именно модели собирать. В детском миру цены на это очень высокие, в месяц тысяч по 10 минимум у нас уходит на увлечение( Подскажите где можно дешевле покупать модели и журналы к ним?
Можете посмотреть модели от издательства ДеАгостини вот здесь http://www.deagoshop.ru/ . Тут есть и недорогие варианты, есть и эксклюзивные предложения. Я например хочу ребенку на день рождения заказать модель машины советской. Да, она стоит не дешево, но и праздник раз в году бывает, поэтому для единственного ребенка ничего не жалко.
Ну а что вы хотели? Если модели качественные, в них много деталей, то они априори не могут быть дешевыми. Такое увлечение ребенка наоборот нужно поощрять, по крайней мере он в компьютере не заседает сутками.