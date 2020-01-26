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    Вс., 26 января 2020г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Входную дверь купить.
    • bagirDEN Вчера в 23:47 «Ответить»
      Всем привет. Интересует хороший магазин для выбора входной двери. Основные критерии - красивый дизайн и надежное качество.Кто имеет опыт в этом вопросе, поделитесь, пожалуйста.
      • Сегодня! krasALISA Cегодня в 00:14 «Ответить»
        Около года назад купили квартиру в новостройке и первое, что решили сделать - это установить входную дверь. Рассмотрели много вариантов в интернете, сравнивали качество и цены, в итоге купили дверь из коллекции SCANDI в компании 'Дивные двери' http://divnie-dveri.ru/ , выбором довольны, смотрится стильно, качественная и надежная.
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