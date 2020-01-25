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    Сб., 25 января 2020г.
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    Тема: Гастроскопия
    • Сегодня! RooKie238 Cегодня в 11:43 «Ответить»
      Привет всем! В последнее время стал болеть желудок. Может гастрит, а может и язва уже открылась. Нужно обследоваться, сделать гастроскопию. Где бы это сделать подешевле? Мн понравились цены здесь https://profmedhelp.ru/uslugi/gastroskopiya/ в сравнении с другими клиниками.
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