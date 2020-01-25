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    Сб., 25 января 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Разработка и передача технологии оценки
    • Сегодня! lazorenko1 Cегодня в 01:21 «Ответить»
      У нас много сотрудников на нашем предприятии. Хотим оценить их уровень профессиональной подготовки. Подскажите пожалуйста кто может помочь это сделать профессионально?
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