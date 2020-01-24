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    Пт., 24 января 2020г.
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    Форум: Нижний Новгород
    Новая тема
    Тема: Сервис для подачи объявлений
    • Сегодня! Yvitocom Cегодня в 14:20 «Ответить»
      Yvito.com - это сервис для юлы, который массово и ВЫГОДНО подаёт ваши объявления.
      За последний месяц почти все пользователи выискивают площадки для подачи объявлений.Применение площадок с объявлениями быть может для различных целей. Присутствует такой сервис, как Юла,где можно разместить свое объявление.
      Существует такой сервис-ЮВИТО. Ювито- это многофункциональный сервис-онлайн,позволяющий в автоматическом режиме создавать рассылку объявлений по известному сервису Юла.
      Ювито чрезвычайно несложен в применении. Каждый пользователь, самостоятельно от его подготовленности, сможет с легкостью разобраться и приступить к работе. Создание кампании занимает всего пару минут.
      Ювито-онлайн-сервис ,в следствие этого все кампании идут с серверов сервиса. Нет потребности держать компьютер включенным.
      Перечень ключевых возможностей сервиса:
      Очень большие лимиты рассылки объявлений.
      Отправка сообщений с множества аккаунтов

      Чтобы приступить к работе нужно:
      Загрузить картинку ,которые станут употребляться при создании объявлений.
      Сделать аккаунты на Юле,используя личные номера или номера от смс-провайдеров.
      Сделать свежую кампанию указав при этом опции объявления.
      При помощи сервиса "Ювито" можно понизить до минимального количества времени на работу сервиса.
      [url]http:// yvito.com[/url] - сайт для регистрации.
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