Yvito.com - это сервис для юлы, который массово и ВЫГОДНО подаёт ваши объявления.За последний месяц почти все пользователи выискивают площадки для подачи объявлений.Применение площадок с объявлениями быть может для различных целей. Присутствует такой сервис, как Юла,где можно разместить свое объявление.Существует такой сервис-ЮВИТО. Ювито- это многофункциональный сервис-онлайн,позволяющий в автоматическом режиме создавать рассылку объявлений по известному сервису Юла.Ювито чрезвычайно несложен в применении. Каждый пользователь, самостоятельно от его подготовленности, сможет с легкостью разобраться и приступить к работе. Создание кампании занимает всего пару минут.Ювито-онлайн-сервис ,в следствие этого все кампании идут с серверов сервиса. Нет потребности держать компьютер включенным.Перечень ключевых возможностей сервиса:Очень большие лимиты рассылки объявлений.Отправка сообщений с множества аккаунтовЧтобы приступить к работе нужно:Загрузить картинку ,которые станут употребляться при создании объявлений.Сделать аккаунты на Юле,используя личные номера или номера от смс-провайдеров.Сделать свежую кампанию указав при этом опции объявления.При помощи сервиса "Ювито" можно понизить до минимального количества времени на работу сервиса.[url]http:// yvito.com[/url] - сайт для регистрации.