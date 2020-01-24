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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Где купить справку в СПб?
    • New! Reginasto Cегодня в 12:13 «Ответить»
      Если быстро нужна медицинская справка по месту требования ее можно купить с доставкой в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на сайте https://m-sprav.ru/. Сотрудники компании имеют медицинское образование и огромный опыт работы в данной сфере. Они с радостью выслушают Вашу ситуацию и подскажут какую форму бланка Вам нужно приобрести. Такие справки чаще всего заказывают студенты, родители несовершенно летних детей и юридические лица. Список документов в данной компании очень большой и пригодятся Вам на все случаи жизни.
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