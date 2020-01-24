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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: Купить пластиковую тару.
    • New! bagirDEN Вчера в 23:37 «Ответить»
      У нас сеть продуктовых магазинов в Санкт-Петербурге, поэтому всегда актуальным является вопрос закупки пластиковой тары для упаковки и хранения продуктов на складе. В последнее время появились проблемы с доставкой от нашего постоянного поставщика. Посоветуйте, пожалуйста, надежный магазин с большим ассортиментом и хорошим качеством.
      • New! damanTIM Вчера в 23:46 «Ответить»
        Уже около 3-х лет заказываем всю тару для продуктового склада в компании NEWUPAK http://newupak.ru/ , первый раз обратились по совету знакомых, теперь постоянные клиенты. Привлекает стабильно большой ассортимент, своевременная доставка, цены ниже средних на рынке.
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