У нас сеть продуктовых магазинов в Санкт-Петербурге, поэтому всегда актуальным является вопрос закупки пластиковой тары для упаковки и хранения продуктов на складе. В последнее время появились проблемы с доставкой от нашего постоянного поставщика. Посоветуйте, пожалуйста, надежный магазин с большим ассортиментом и хорошим качеством.
Уже около 3-х лет заказываем всю тару для продуктового склада в компании NEWUPAK http://newupak.ru/ , первый раз обратились по совету знакомых, теперь постоянные клиенты. Привлекает стабильно большой ассортимент, своевременная доставка, цены ниже средних на рынке.